Позывной аэропорта Волгограда изменился на Сталинград

Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Общество 08.05.2025 18:51
0
08.05.2025 18:51
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
С 8 мая в честь празднования Дня Победы у аэропортов Санкт-Петербурга и Волгограда изменились позывные. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росавиации, три дня, до 23:59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в Пулково и Волгоград? будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград.Такое решение приняла Росавиация по просьбе ветеранов отрасли. Эта инициатива символизирует уважение к исторической памяти и напоминает о значимости событий, которые изменили судьбы миллионов людей, подчеркнули в ведомстве.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
«Свет Великой Победы» разлился на Мамаевом кургане: смотрим фото08.05.2025 21:07
Общество 08.05.2025 21:07
«В нем был какой-то особый магнетизм»: дочь фронтовика Михаила Терещенко – о его пути и удивительной философии08.05.2025 17:56
Общество 08.05.2025 17:56
Андрей Бочаров встретился с председателем Совета директоров индийской компании «CUMI»08.05.2025 17:25
Общество 08.05.2025 17:25
Волгоградцы заметили на улицах города конные патрули08.05.2025 17:08
Общество 08.05.2025 17:08
Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП на острове Зеленый08.05.2025 16:04
Общество 08.05.2025 16:04
Внук погибшего в Сталинградской битве казахстанца открыл памятник под Волгоградом08.05.2025 15:10
Общество 08.05.2025 15:10
Количество пострадавших в ДТП на Зеленом выросло до 508.05.2025 14:42
Общество 08.05.2025 14:42
В Волгограде 9 мая расширят пешеходную зону вокруг площади Павших борцов08.05.2025 13:58
Общество 08.05.2025 13:58
Больше уехало, чем приехало: Росстат оценил миграцию в Волгоградской области08.05.2025 13:08
Общество 08.05.2025 13:08
В центре Волгограда 9 мая пропадет интернет08.05.2025 12:45
Общество 08.05.2025 12:45
Фальшивое видео с главой Волгограда стали использовать аферисты08.05.2025 11:04
Общество 08.05.2025 11:04
Волгоградцы с Андреем Бочаровым возложили цветы на Аллее Героев08.05.2025 10:42
Общество 08.05.2025 10:42
В центре Волгограда появились временные туалеты болотного цвета08.05.2025 09:47
Общество 08.05.2025 09:47
Два самолета в Москву из Волгограда отменили 8 мая08.05.2025 08:22
Общество 08.05.2025 08:22
Дожди и грозы прогнозируют в Волгоградской области в День Победы08.05.2025 07:31
Общество 08.05.2025 07:31