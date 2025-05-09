



В праздничные дни по Волжскому курсирует "трамвай Победы". Его водитель Николай Копылов установил в салоне картонный танк и развесил фотографии фронтовиков, которые после войны работали в трамвайном парке. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

О вагоне, ставшем для водителя сбывшейся мечтой детства, жители Волжского узнали накануне Нового года. Тогда Николай Копылов украсил его живой елью и гирляндами. Своего напарника он не оставил без внимания и сейчас, накануне 80-летия Победы.

- Для меня этот вагон не просто рабочее место. Он – моя отдушина. Иногда меня не понимают – зачем так заморачиваться? Но я точно знаю, что у транспорта есть душа. И если он не почувствует себя любимым, то никуда не поедет, - рассуждает Николай Копылов.

Этой весной вернувшийся после долгого простоя вагон заметно посвежел. Односекционный красно-желтый трамвай, выпускавшийся как альтернатива популярным чешским Tatra, покрасили снаружи и стилизовали – внутри.





- Девушка, которая в свое время работала в трампарке, сделала вагону подарок. Из картона она собрала макет танка. Я же натянул на потолке маскировочную сетку, развесил флаги и портреты сотрудников депо, которые участвовали в Великой Отечественной войне, надел советскую гимнастерку и включил песни военных лет. Большинство пассажиров выходят из салона с улыбкой. А некоторые так проникаются музыкой, что не сдерживают слез, - говорит Николай.

О давней любви молодого волжанина к трамваям корреспонденты ИА «Высота102» рассказывали еще зимой. Получая немало комплиментов от пассажиров, Николай Копылов с долей смущения говорил о своей работе и внезапно нагрянувшей популярности в социальных сетях.

– Мой дедушка работал в трампарке и с детства приучал меня к этому транспорту. Я до сих пор помню номера своих любимых трамваев. Сколько раз я катался на них, заходил в кабину водителя, наблюдал за работой мастеров в депо. Решение о том, что стану водителем трамвая, зрело недолго. Решил и стал, – улыбается Николай Копылов. – По правде говоря, близкие мой выбор оценили со скепсисом. Сначала даже пытались отговорить, а после просто смирились. Отговаривать меня было бесполезно.

Фото Николая Копылова