На заводе Волжского опровергли взрыв шлаковоза в ночь на 12 декабря





Жители города Волжского Волгоградской области продолжают обсуждать оглушительные звуки, разбудившие их в ночь на 12 декабря, а также видео, появившееся утром во вторник в социальных сетях. На кадрах, разлетевшихся по Сети, запечатлена яркая вспышка на производственной площадке одного из предприятий Волжского, расположенного в промышленной зоне.





Как сообщает ИА «Высота 102», волжане связывают между собой прогремевшие ночью звуки и появившееся в Сети видео, предполагая, что в промзоне минувшей ночью произошло ЧП.

– Сообщается от подписчиков что на шлаковой сливался шлаковоз и шлак взорвался. Это и стало причиной звуковой волны по всему городу сегодня ночью, – сообщают, в частности, авторы телеграм-канала «Жесть Волжский».

Меж тем, редакция информагентства обратилась за комментариями на Волжский трубный завод, где заверили, что никаких происшествий за прошедшие сутки на предприятии не происходило.

– Нештатных ситуаций на предприятии не зафиксировано. На видео заснят процесс слива шлака из чаши в специально оборудованную шлаковую яму. При сливе шлака происходит выделение дымовых газов и яркое свечение. К взрывам, о которых сообщается в СМИ, данный процесс отношения не имеет, – прокомментировали на заводе.

Напомним, что в ГУ МЧС России по Волгоградской области утром 12 декабря ИА «Высота 102» сообщили, что никаких ЧП в Волжском накануне вечером, а также в ночь на вторник зафиксировано не было.

Фото, видео: «Жесть Волжский» /t.me