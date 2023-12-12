«Хорошо громыхнуло»: жителей Волжского напугали ночные хлопки





Жители Волжского обсуждают напугавшие горожан ночные хлопки. Горожане делятся в соцсетях, что странные звуки, похожие на взрывы раздались около полуночи и их было пять. По свидетельствам пользователей, особенно их хорошо было слышно в средней части города – на улице Машиностроителей и в районе 9-ого микрорайона.

Жители Волжского обсуждают напугавшие горожан ночные хлопки. Горожане делятся в соцсетях, что странные звуки, похожие на взрывы раздались около полуночи и их было пять. По свидетельствам пользователей, особенно их хорошо было слышно в средней части города – на улице Машиностроителей и в районе 9-ого микрорайона.

Некоторые сообщали даже о зареве в промышленной зоне города, предположив, что произошло какое-то происшествие на одном из предприятий.Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщает V102.RU, утверждают, что никаких ЧП в Волжском накануне вечером зафиксировано не было.Между тем, некоторые из пользователей соцсетей предположили, что звуки, похожие на взрывы, были связаны с выгрузкой шлака на одном из волжских заводов.