Общество

«Хорошо громыхнуло»: жителей Волжского напугали ночные хлопки

Общество 12.12.2023 08:41
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12.12.2023 08:41


Жители Волжского обсуждают напугавшие горожан ночные хлопки. Горожане делятся в соцсетях, что странные звуки, похожие на взрывы раздались около полуночи и их было пять. По свидетельствам пользователей, особенно их хорошо было слышно в средней части города – на улице Машиностроителей и в районе 9-ого микрорайона.
Некоторые сообщали даже о зареве в промышленной зоне города, предположив, что произошло какое-то происшествие на одном из предприятий.
Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщает V102.RU,  утверждают, что никаких ЧП в Волжском накануне вечером зафиксировано не было.
Между тем, некоторые из пользователей соцсетей предположили, что звуки, похожие на взрывы, были связаны с выгрузкой шлака на одном из волжских заводов.

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