Политика

Мэр Волжского Игорь Воронин взял в замы очаровательную блондинку

Политика 11.12.2023 11:56
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11.12.2023 11:56


В администрации города Волжского Волгоградской области 11 декабря сообщили о кадровых перестановках. Занимавшая ранее пост председателя комитета по делам молодежи, культуры и спорта Валентина Чурекова назначена на пост заместителя главы города. 

Как пояснили в мэрии Волжского, на посту заммэра Чурекова будет курировать социальную отрасль: вопросы образования, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, комиссии по делам несовершеннолетних и отделы ЗАГС.  

– Руководителем управления муниципальным имуществом администрации Волжского назначена Екатерина Гиричева, ранее занимавшая должность заместителя главы города, – уточняют в мэрии. 

Фото: администрация Волжского / t.me

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