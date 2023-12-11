Мэр Волжского Игорь Воронин взял в замы очаровательную блондинку

В администрации города Волжского Волгоградской области 11 декабря сообщили о кадровых перестановках. Занимавшая ранее пост председателя комитета по делам молодежи, культуры и спорта Валентина Чурекова назначена на пост заместителя главы города.
Как пояснили в мэрии Волжского, на посту заммэра Чурекова будет курировать социальную отрасль: вопросы образования, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, комиссии по делам несовершеннолетних и отделы ЗАГС.
– Руководителем управления муниципальным имуществом администрации Волжского назначена Екатерина Гиричева, ранее занимавшая должность заместителя главы города, – уточняют в мэрии.
Фото: администрация Волжского / t.me