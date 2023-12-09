Депутат Госдумы спрогнозировал падение цен на жилье в России

Депутат ГД РФ Анатолий Аксаков заявил, что отказ от массовой льготной ипотеки приведет к снижению цен на жилье. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил, почему он считает подобное решение благом и когда стоит приобретать новые квадратные метры.

— У меня всегда возникало недоумение по поводу массовой льготной ипотеки. Потому что, с одной стороны, вроде бы мы помогаем гражданам, выделяем деньги на поддержку тех, кто хочет приобрести жилье, а с другой стороны — подогреваем спрос на рынке первичного жилья. В результате цена здесь оторвалась от цены на вторичном рынке на 40—50 процентов. И вот что получается: выигрывая на низкой ставке по кредиту, люди фактически проигрывали, — заявил Аксаков.

Также политик затронул тему принятия закона об индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа, рассказал о социальных вкладах и порассуждал о планах Минфина поднять до 30% минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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