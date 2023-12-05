Экономика

Выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей

Экономика 05.12.2023 12:38
0
05.12.2023 12:38


В этом году российские банки, по оценке ВТБ, предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов. Этот показатель почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть – 2021-го. 
На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в 4 квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. В следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн рублей (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного Форума  ВТБ «Россия Зовет!» выступил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.
С изменением ценовых параметров рынок начал «охлаждаться», а россияне, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. В выдачах ВТБ льготная ипотека по итогам ноября заняла 64%, что на 10 пп превышает средние значения по году. В 2024 году сегмент продолжит «остужаться», а основным его драйвером, как минимум в первое полугодие, будут выступать госпрограммы.
– Стремление регулятора «охладить» рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки – сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года. По нашей оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «семейной» программы – с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь. Сегодня на «семейную» ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе «привыкания» рынка к работе без основной госпрограммы значение «семейной» ипотеки будет только возрастать, – сказал Сергей Бабин.
По оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года, ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Тем не менее, россиянам, которые берут ипотеку сейчас, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить.  
С учетом повышенного интереса россиян к индивидуальным домам, который стимулировало в том числе распространение на сегмент господдержки, особое внимание в следующем году стоит уделить и частному строительству. 
– По нашей оценке, в этом году сегмент ИЖС на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД. На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования. В первую очередь, важен запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний, которые пока, из-за высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами, не предлагают изобилие вариантов в частном домостроении. Для более эффективной работы необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС, – добавил Сергей Бабин.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
05.12.2023 10:13
Экономика 05.12.2023 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2023 17:35
Экономика 04.12.2023 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2023 12:59
Экономика 04.12.2023 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2023 20:45
Экономика 03.12.2023 20:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2023 17:44
Экономика 01.12.2023 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2023 14:59
Экономика 01.12.2023 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2023 10:53
Экономика 01.12.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2023 10:00
Экономика 01.12.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.11.2023 13:16
Экономика 30.11.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.11.2023 10:45
Экономика 30.11.2023 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2023 08:03
Экономика 30.11.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.11.2023 13:55
Экономика 29.11.2023 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2023 10:57
Экономика 29.11.2023 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2023 16:53
Экономика 27.11.2023 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2023 14:07
Экономика 27.11.2023 14:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:19
В России готовятся взять под контроль майнинговую индустриюСмотреть фотографии
13:03
«Попробуй наряди»: в Волжском знаменитых сусликов утеплили к зимеСмотреть фотографии
13:02
«Сигналил — она пошла»: в Волгоградской области товарняк насмерть снес женщинуСмотреть фотографии
11:46
Бочаров: в Волгограде на маршруте №77 за полгода обновят все автобусыСмотреть фотографии
11:41
Котово осталось без воды на третий день работы нового водопроводаСмотреть фотографии
11:36
В Волжском полицейский КАМАЗ столкнулся с грузовиком. Трое пострадавшихСмотреть фотографии
11:18
На станции СТ «Комсомольская» в Волгограде начался монтаж «умных» эскалаторовСмотреть фотографии
10:32
Волгоградца отправили в колонию на 18 лет за коварное убийство другаСмотреть фотографии
10:31
«Скорая не знала, с чем забирать»: необычная болезнь валит с ног волгоградцевСмотреть фотографии
10:25
Волгоградская область вошла в топ-10 трезвых регионовСмотреть фотографии
10:13
Кешбэк до 30% по картам Уралсиба «120 дней на максимум» за покупки упартнеровСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области на трассе погиб водитель маршрутки № 46ССмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
Под Волгоградом пятеро молодчиков идут под суд за зверское избиение мужчиныСмотреть фотографии
09:39
На форуме «Россия» в Москве 11-летний волгоградец пообщался с ПутинымСмотреть фотографии
08:40
Волгоградцы назвали опасные места с гололедомСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области похолодает до -14Смотреть фотографии
08:09
Офис компании GRASS – один из самых «зеленых» в РоссииСмотреть фотографии
21:35
Волгограду пообещали небольшой снегСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области похоронили погибшего на Украине контрактникаСмотреть фотографии
20:02
На мега-автодроме в Волгограде припарковалось 40 машинокСмотреть фотографии
19:45
В облздраве сообщили о состоянии сбитых под Волгоградом школьниковСмотреть фотографии
19:16
Под Волгоградом двое школьников оказались под колесами «Лады Гранты»Смотреть фотографии
19:06
Проект «28 петель Волгоград» для недоношенных малышей отметили в Москве наградойСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде активисты снова попали впросак. На этот раз из-за жилой застройкиСмотреть фотографии
18:08
В Волгоградской области на год заморозят индексацию зарплат госслужащихСмотреть фотографии
17:17
Под Волгоградом увековечили память погибших в СВО выпускников колледжаСмотреть фотографии
16:53
В Котельниково открыли парк «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде инспектору Ростехнадзора дали 9 лет колонии за взяткиСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде скульптуру Вучетича заберет себе муниципалитетСмотреть фотографии
15:57
Газ в волгоградскую деревню провели под руслом реки АхтубаСмотреть фотографии
 