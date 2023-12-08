Экономика

Жители Юга России верят в рост российского рынка в 2024 году

Экономика 08.12.2023 17:50
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08.12.2023 17:50


Жители ЮФО верят в российский фондовый рынок. Такие выводы следуют из всероссийского опроса* брокера ВТБ Мои Инвестиции к Инвестиционному форуму «Россия зовет!». 63% респондентов ответили, что рынок будет расти постепенно, 9% ожидают сильного роста. 28%  опрошенных полагают, что котировки уже восстановились и находятся на высоких уровнях.
- Мы видим, что подавляющее большинство россиян верят в российский фондовый рынок и считают, что он принесет хорошую доходность в 2024 году. Это говорит о потенциале роста числа частных инвесторов и объема вложенных средств в следующем году. Прогнозируемый приток средств инвесторов на рынок позволяет рассчитывать на успешные IPO возрастающего числа компаний, — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
Перспективными отраслями для личных инвестиций в будущем году жители южного региона назвали (можно было давать более одного варианта ответ): 44% опрошенных - нефтегазовую отрасль; 37% – технологическую; 25% -  энергетическую; 19% – машиностроительную; 18% – финансовую.
Опрос показал, что в ЮФО с оптимизмом смотрят на инвестиции в финансовые рынки дружественных стран. Наиболее интересными для вложений (можно было давать более одного варианта ответа) считают Китай (35%). На втором месте — ОАЭ (19%), третью строчку разделили Турция и Индия – по 11% голосов респондентов отдали в их пользу.  9% отметили страны СНГ, 6% — Южную Америку. При этом 17% опрошенных заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.
Наиболее привлекательной альтернативной валютой (кроме доллара и евро) остается юань. Его выбрали 40% опрошенных. По 5% респондентов назвали дирхам ОАЭ и индийскую рупию, а 4% — турецкую лиру. При этом 56% заявили, что хранят деньги только в рублях.
Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 35% южан вложили бы средства в производство «лекарства от старости». В «умное земледелие» (цифровые разработки для агропрома) в регионе гипотетически готовы инвестировать 27%, в развитие виртуальной реальности — 14%, в создание «вечного двигателя» — 12%, в компьютер на основе ДНК — 11%, а 6% предпочли бы инвестировать в колонизацию других планет.
Также, согласно проведенному исследованию, респонденты подходят к инвестициям грамотно, для них важно получать хорошую доходность при приемлемом уровне риска. Так, 15% опрошенных готовы инвестировать при доходности 12-15%, а 19% рассматривают 15-25% годовых с минимальным и среднем уровнем риска соответственно. При этом 15% опрошенных не готовы рисковать и согласны на доходность до 12% годовых при минимальном риске. 
Результаты опроса показали, что жители южного региона  интересуются новыми технологиями в сфере финансов: 61% респондентов слышали о цифровом рубле. О голосовых помощниках и чат-ботах осведомлены 43%. Об инвестиционных роботах-советниках знают 13%, а о цифровых финансовых активах — 11%. Не интересуются темой современных разработок в области финансовых технологий 24% опрошенных.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 27 –30 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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