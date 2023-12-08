Спорт

Талантливый форвард из Волгограда отличился в первенстве по хоккею ЮФО и СКФО

Спорт 08.12.2023 08:41
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08.12.2023 08:41


В Волгограде завершился второй этап первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов  по хоккею в возрастной категории мальчиков до 13 лет. Хозяева были представлены командой «Спортивной школы по зимним видам спорта» под руководством её тренера и президента областной федерации детско-юношеского хоккея Артёма Климова. Волгоградский коллектив на данный момент идет на четвертом месте в зачетной таблице, сообщает V102.RU.
 
В турнире принимают участие семь клубов из Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Симферополя. По итогам соревнований сформируется сборная ЮФО и СКФО, которая выступит уже на всероссийских состязаниях.
 
В общей сложности будет три этапа, где соперники сыграют друг с другом  в два круга. Первый тур прошел в начале ноября в Аксае Ростовской области. «СШ по ЗВС» в начале первенства обыграла «Наследие» и «Тайфун» из Ставрополя — 8:4 и 10:8. Также был повержен ростовский ГБУ ДО РО «СШОР №6» — 7:6 по буллитам. Единственное поражение  волгоградские хоккеисты потерпели от ставропольского «Динамо» со счетом 5:11.


К домашнему этапу, прошедшему с 3 по 6 декабря в Дзержинском районе, «CШ по ЗВС» подходила, располагаясь в группе лидеров. В первой игре на родном льду подопечные Климова минимально уступили ДЮСШ ХК «Сочи»  — 5:6. В следующем матче «Спортивная школа» реабилитировалась перед своими болельщиками и разгромила «Южных пингвинов» из Симферополя — 3:0. В третьем поединке волгоградские юные спортсмены по ходу встречи с ростовчанами проигрывали 1:4, но проявили характер и ушли от поражения в основное время — 4:4. Однако в серии буллитов удача оказалась на стороне гостей, которые в решающих бросках вырвали победу. В двух заключительных встречах «СШ по ЗВС» уступили «Наследию» и «Динамо» — 5:6 по буллитам и 3:7.
 
После девяти проведенных матчей коллектив из Волгограда набрал 10 очков и находится на четвертом месте. Делят первую позицию на данный момент представители Ростова и Сочи — у них на три балла больше. Отметим, что нападающий «Спортивной школы по зимним видам спорта» Николай Тяпкин  идет в лидирующей зоне в таблице бомбардиров и ассистентов. У форварда 2011 года рождения  уже сейчас в официальной статистике есть 21 заброшенная шайба и 12 голевых передач. Следующий этап состоится в конце января. Место его проведения пока не определено. Не исключено, что Волгоград станет хозяином и следующего тура.
 
Фото ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» VK.com

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