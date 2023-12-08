Талантливый форвард из Волгограда отличился в первенстве по хоккею ЮФО и СКФО

В турнире принимают участие семь клубов из Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Симферополя. По итогам соревнований сформируется сборная ЮФО и СКФО, которая выступит уже на всероссийских состязаниях.
В общей сложности будет три этапа, где соперники сыграют друг с другом в два круга. Первый тур прошел в начале ноября в Аксае Ростовской области. «СШ по ЗВС» в начале первенства обыграла «Наследие» и «Тайфун» из Ставрополя — 8:4 и 10:8. Также был повержен ростовский ГБУ ДО РО «СШОР №6» — 7:6 по буллитам. Единственное поражение волгоградские хоккеисты потерпели от ставропольского «Динамо» со счетом 5:11.
После девяти проведенных матчей коллектив из Волгограда набрал 10 очков и находится на четвертом месте. Делят первую позицию на данный момент представители Ростова и Сочи — у них на три балла больше. Отметим, что нападающий «Спортивной школы по зимним видам спорта» Николай Тяпкин идет в лидирующей зоне в таблице бомбардиров и ассистентов. У форварда 2011 года рождения уже сейчас в официальной статистике есть 21 заброшенная шайба и 12 голевых передач. Следующий этап состоится в конце января. Место его проведения пока не определено. Не исключено, что Волгоград станет хозяином и следующего тура.
Фото ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» VK.com