Обещают кормить и платить: в Волгограде ищут сотрудников на 220 тысяч рублей

На третьем месте — вакансия начальника ПТО в сфере дорожного строительства. Кандидату предлагают оплату в размере 100 тыс. рублей, отдых в санаториях.
Также в рейтинг вошла вакансия производителя работ по отоплению, вентиляции и кондиционирования. Сотруднику готовы платить от 90 до 100 тыс. рублей.
Замыкает рейтинг вакансия ведущего инженера-проектировщика в данной сфере с опытом работы не менее 3-х лет. Ему предлагают оплату от 80 до 100 тыс. рублей и частичную оплату питания.
В топе наиболее высокооплачиваемых предложений декабря также — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.