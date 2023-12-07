Обещают кормить и платить: в Волгограде ищут сотрудников на 220 тысяч рублей





Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Волгограде в декабре. Как сообщили V102.RU в компании Superjob, больше всего готовы платить водителю категории «Е». Сотруднику предлагают зарплату до 220 тыс. рублей, спецодежду, компенсацию проезда для сотрудников из других регионов и бесплатные путевки на курорты Краснодарского края.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Волгограде в декабре. Как сообщили V102.RU в компании Superjob, больше всего готовы платить водителю категории «Е». Сотруднику предлагают зарплату до 220 тыс. рублей, спецодежду, компенсацию проезда для сотрудников из других регионов и бесплатные путевки на курорты Краснодарского края.

Второе место занимает вакансия специалиста по автомобильным перевозкам. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тыс. рублей.На третьем месте — вакансия начальника ПТО в сфере дорожного строительства. Кандидату предлагают оплату в размере 100 тыс. рублей, отдых в санаториях.Также в рейтинг вошла вакансия производителя работ по отоплению, вентиляции и кондиционирования. Сотруднику готовы платить от 90 до 100 тыс. рублей.Замыкает рейтинг вакансия ведущего инженера-проектировщика в данной сфере с опытом работы не менее 3-х лет. Ему предлагают оплату от 80 до 100 тыс. рублей и частичную оплату питания.В топе наиболее высокооплачиваемых предложений декабря также — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.