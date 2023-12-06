Происшествия

Под Волгоградом семья из трех человек отравилась газом

Происшествия 06.12.2023 20:05
0
06.12.2023 20:05


В Волгоградской области семья из трех человек отравилась угарным газом в собственной квартире. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, сегодня, 6 декабря, в больницу №25 были доставлены пятилетняя девочка, ее 29-летняя мать, а также 41-летний мужчина. 

Известно, что пострадавшие были госпитализированы с ул. Промышленной, расположенной в рабочем поселке Городище. Предварительная причина отравления – неисправность газовой колонки, установленной в квартире.

Всем троим членам семьи оказывается необходимая медицинская помощь.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.12.2023 16:09
Происшествия 06.12.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 13:59
Происшествия 06.12.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 13:06
Происшествия 06.12.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 12:12
Происшествия 06.12.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 13:02
Происшествия 05.12.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 11:41
Происшествия 05.12.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 11:36
Происшествия 05.12.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 10:09
Происшествия 05.12.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 19:45
Происшествия 04.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 19:16
Происшествия 04.12.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 13:17
Происшествия 04.12.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 11:17
Происшествия 04.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 21:30
Происшествия 03.12.2023 21:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 12:59
Происшествия 03.12.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 11:28
Происшествия 03.12.2023 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:06
На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 10 млнСмотреть фотографии
21:31
В волгоградских магазинах появились яйца по соцценеСмотреть фотографии
20:48
В Волгоградской области дизтопливо подорожало до 60,86 рубляСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом семья из трех человек отравилась газомСмотреть фотографии
19:45
Волгоградские полицейские пересели на китайские кроссоверы HavalСмотреть фотографии
19:03
«Обижал дочку»: в Волжском отец школьницы бил головой о стену ее одноклассникаСмотреть фотографии
18:39
В Волгограде менее чем за сутки выпало 10 сантиметров снегаСмотреть фотографии
17:35
Главный пристав Волгоградской области Косогорская получила генерал-майораСмотреть фотографии
17:14
Волгоградцы отмораживают ноги в очередях на автобусы в «Родниковой долине»Смотреть фотографии
17:13
За трудоустройство бойцов СВО работодатели получат льготы и грантыСмотреть фотографии
16:30
В волгоградском избиркоме утвердили премии в размере 24 окладовСмотреть фотографии
16:09
Преподаватель колледжа перечислила украинским преступникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
16:03
«Красный Октябрь» повышает эффективность производства за счет нового высокоточного оборудованияСмотреть фотографии
15:11
Представители Волгоградской области в Москве арендуют парковку в ШереметьевоСмотреть фотографии
14:34
«Пусть ездят с нами»: жители Волжского начали сбор подписей против транспортной реформы волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
14:30
Губернатор назвал ключевые задачи здравоохранения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде грудничок с пневмонией через неделю умер от фруктовой семечкиСмотреть фотографии
13:06
В автобусе «Москва-Волгоград» нашли 65 кг ничейной красной икрыСмотреть фотографии
13:06
Бочаров о здравоохранении вчера и сегодня: «Мы не будем почивать на лаврах»Смотреть фотографии
12:38
Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах и уроках трудаСмотреть фотографии
12:19
«Это вам на Новый год»: депутаты Волгоградской облдумы 7 декабря увеличат штрафы за парковку на зеленой зонеСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом 20-летний парень одним ударом убил приятеляСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде на стройплощадке нашли мертвым сторожаСмотреть фотографии
11:21
В центре Волгограда появились «поликлиники на колесах»Смотреть фотографии
10:37
Суд Котовского района отказался рассматривать иски главы к активистуСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области пробудился коронавирусСмотреть фотографии
10:12
Андрей Бочаров обсудит с волгоградскими медиками задачи на десятилеткуСмотреть фотографии
09:41
В России за треш-стримы будут сажать и штрафоватьСмотреть фотографии
09:33
14% опрошенных волгоградцев хотят в 2024 году сменить место жительстваСмотреть фотографии
09:17
Волгоградцам расскажут, как перейти на цифру при оплате электричестваСмотреть фотографии
 