Под Волгоградом семья из трех человек отравилась газом





В Волгоградской области семья из трех человек отравилась угарным газом в собственной квартире. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, сегодня, 6 декабря, в больницу №25 были доставлены пятилетняя девочка, ее 29-летняя мать, а также 41-летний мужчина.

Известно, что пострадавшие были госпитализированы с ул. Промышленной, расположенной в рабочем поселке Городище. Предварительная причина отравления – неисправность газовой колонки, установленной в квартире.

Всем троим членам семьи оказывается необходимая медицинская помощь.