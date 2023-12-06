Экономика

ВТБ: объем выдач автокредитов в России вдвое превысил результат 2022 года

Экономика 06.12.2023 16:56
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06.12.2023 16:56



По оценке ВТБ, за январь-ноябрь выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% - 2021. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» выступил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
В ноябре на фоне выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитования замедлился. По оценке ВТБ, в этот месяц физлица получили на покупку машин порядка 151 млрд рублей, что на 11% ниже результата октября. 
Несмотря на замедление роста в последний осенний месяц, с начала года сегмент демонстрирует существенный прирост – всего по итогам 11 месяцев российские банки предоставили клиентам более 1,4 трлн рублей в рамках автокредитования. Это вдвое выше итогов за весь 2022 год и на 27% - 2021 год.
В ВТБ за январь-ноябрь автокредиты получили 154,5 тысячи клиентов на общую сумму почти 198 млрд рублей, что в 3 раза по количеству и почти в 3,2 раза в денежном выражении превышает результат за весь прошлый год. Среди регионов первое место по объему выдач занимают Москва и область - здесь заемщики получили в ВТБ на покупку транспортных средств свыше 43 млрд рублей. На второй строчке - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 19 млрд рублей). Топ-5 замыкают Краснодарский край (9,2 млрд), Республика Татарстан (8,8 млрд) и Челябинская область (6 млрд).
Средняя сумма одного автокредита по итогам ноября составила около 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с результатом на конец прошлого года. Наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.
- В этом году рынок автокредитования в России растет ускоренными темпами. На динамику влияет не только реализация отложенного с прошлого года спроса и рост стоимости машин, но и уверенно восстанавливающийся авторынок за счет расширения отечественного производства и поставок из КНР. Российские и китайские бренды в совокупности занимают уже 90% в выдачах кредитов на новые автомобили. Тем не менее, основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на вторичном рынке: например, ВТБ в этом сегменте сейчас проводит 77% сделок. Помимо сохраняющегося дефицита новых авто, такие транспортные средства привлекают россиян как более широким выбором, так и сравнительно демократичным ценообразованием, - прокомментировал Алексей Бочарников.
По его словам, несмотря на ужесточение во втором полугодии процентной политики Центрального банка итоговый результат по году будет исторически высоким для рынка – порядка 1,6 трлн рублей. В следующем году, по прогнозам банка, объемы продаж в сегменте продолжат расти. Несмотря на высокий уровень ключевой ставки, его будут поддерживать расширение ассортимента китайских машин и увеличение числа субсидированных кредитных программ, позволяющих заемщикам приобрести транспортное средство с минимальной финансовой нагрузкой.
* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.


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