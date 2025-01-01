



31 декабря на сайте администрации Волгоградской области опубликовано постановление об утверждении нижней планки взноса за капитальный ремонт МКД. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение трёх лет власти поэтапно поднимут тариф более чем в два раза: с 8,74 рубля за кв. метр в 2024 году до 17,08 рубля в 2027. Соответствующий документ подписал замгубернатора Евгений Харичкин.





Первую волну повышения волгоградцы ощутят, уже оплатив январскую платёжку. Взнос за капитальный ремонт в ней увеличится на 36%, с 8,74 рубля до 10,93 рубля за кв. метр.

На этом уровне тариф будет действовать в течение года. С 1 января 2026 года он вырастит ещё на 25%, с 10,93 рубля до 13,66 рубля за кв. метр.

С 1 января 2027 года минимальный взнос проиндексируют ещё на 25%, с 13,66 рубля до 17,08 рубля за кв. метр.

Отметим, ранее в региональной администрации поясняли, что утверждение тарифа сразу на три предстоящих года позволит улучшить качество планирования расходов фонда капитального ремонта. Кроме того, власти неоднократно подчёркивали, что даже с учётом предстоящих повышений тариф останется ниже, чем в некоторых других соседних регионах.