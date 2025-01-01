Общество

Волгоград с запозданием накрыла 6-балльная магнитная буря

Общество 01.01.2025 19:20
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01.01.2025 19:20


1 января вопреки первоначальному прогнозу учёных к вечеру геомагнитная активность Земли начала набирать обороты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, основной удар придётся на ближайшие часы.

Согласно мониторингу специалистов, активность начала повышаться 31 декабря с 18:00, однако в ранее намеченный срок так и не вышла на свой пик, находясь на уровне геомагнитных возмущений в 4-5 балла.

Ситуация начала ухудшаться утром 1 января. С 6:00 до 12:00 магнитная буря превысила 5-балльную отметку, а в следующие три часа добралась до 6 баллов. На текущий момент геомагнитная активность приближается к 7-баллам, и, по словам учёных, теоретически, это ещё не предел, что может спровоцировать северное сияние в южных широтах.

- Всем, кто всё же хотел бы в новогоднюю ночь увидеть полярное сияние, сегодня, скорее всего, снова предоставится такая возможность. В настоящее время регистрируется существенное усиление магнитных колебаний – уже почти до уровня G3 (7 баллов), - подчёркивается в сообщении учёных.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали, что пик магнитной бури придётся на вечер 31 декабря 2024 года. Магнитная буря уровня 6-баллов считается умеренной. Она может влиять как на метеозависимых людей, так и на стабильность работу телекоммуникационных спутников, а также наземных сетей электроснабжения.

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