В Волгоградской области на трассе погиб водитель маршрутки № 46С

В Дубовском районе Волгоградской области накануне в 20.20 произошло ДТП с участием фуры с полуприцепом и маршрутного такси № 46с. Сообщается о погибшем водителе.





— По предварительной информации, в 20.20 на 659 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 32-летний водитель за рулем автомобиля ГАЗ A65R35 столкнулся с грузовиком Freightliner под управлением 34-летнего водителя, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель ГАЗа скончался на месте происшествия. Микроавтобус двигался в сторону Камышина и столкнулся с впереди идущим грузовиком.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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