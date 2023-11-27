Расследования

Водителя грузовика осудят за смертельный маневр в Волгограде

Расследования 27.11.2023 10:00
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27.11.2023 10:00


До 5 лет лишения свободы грозит 58-летнему водителю грузовика за ДТП, в котором погиб 17-летний подросток и еще двое получили серьезные травмы, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью).

ДТП произошло 8 ноября 2022 года в 20.30 на ул. Куприна в Ворошиловском районе Волгограда.


По данным следствия, водитель грузовика Scania не убедившись в безопасности маневра при совершении поворота налево, не уступил дорогу двигавшемуся по своей полосе движения автомобилю Kia Rio. В результате погиб 17-летний водитель легковушки, а его двое пассажиров 16-ти и 17-ти лет получили тяжкие травмы.

Вину в ДТП мужчина признал частично.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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