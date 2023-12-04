В облздраве сообщили о состоянии сбитых под Волгоградом школьников

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили о состоянии детей, которых 4 декабря вечером в городе Краснослободске сбила «Лада Гранта».

Сообщается, что с места дорожно-транспортного происшествия 10-летних школьников доставили в больницу №7 в областном центре.



– Один ребенок находится в детской травматологии, второй после оказания медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение, – прокомментировали в облздраве.

Напомним, авария произошла в 16.45. Управлявший «Ладой Грантой» 75-летний водитель совершил наезд на детей, переходивших дорогу в непосредственной близости с пешеходным переходом.