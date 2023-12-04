Под Волгоградом двое школьников оказались под колесами «Лады Гранты»

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области двое 10-летних школьников оказались под колесами «Лады Гранты». Авария произошла в городе Краснослободске сегодня, 4 декабря, около 16.45.

По предварительным данным, отечественной легковушкой управлял 75-летний мужчина. Наезд на детей произошел в тот момент, когда они переходили дорогу в непосредственной близости с переходом. Известно, что дети возвращались домой после второй смены в школе.

– На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратурой взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту данного ДТП.

Фото: прокуратура Волгоградской области