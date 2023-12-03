«Памяти у них нет»: под Волгоградом обчистили мемориал «Высота 117»









Под Волгоградом неизвестные сняли часть тротуарной плитки на мемориале Калиновская гора. О происшествии сообщили в администрации Суровикинского района, передает V102.RU. Под Волгоградом неизвестные сняли часть тротуарной плитки на мемориале Калиновская гора. О происшествии сообщили в администрации Суровикинского района, передает V102.RU.

О пропаже части тротуарной плитки стало известно после посещения памятника школьниками, приехавшими на экскурсию по местам боевой славы. У подножья Калиновской горы или, как ее еще называют Поклонной, зиял пустотой большой квадрат, на месте которого раньше была уложена плитка.О случившемся уже сообщено в правоохранительные органы.Высота 117, или Калиновская, а также Поклонная гора, известна тем, что здесь состоялся первый бой Сталинградской битвы. 17 июля 1942 года передовые части 6-й полевой армии Паулюса, выйдя к реке Чир, вступили в бой с частями 62-й армии Сталинградского фронта под командованием маршала Советского Союза Тимошенко. Советские солдаты целых 18 дней ценой своих жизней сдерживали на этой возвышенности части шестой немецкой армии.