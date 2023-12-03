«Памяти у них нет»: под Волгоградом обчистили мемориал «Высота 117»

О случившемся уже сообщено в правоохранительные органы.
Справка. Высота 117, или Калиновская, а также Поклонная гора, известна тем, что здесь состоялся первый бой Сталинградской битвы. 17 июля 1942 года передовые части 6-й полевой армии Паулюса, выйдя к реке Чир, вступили в бой с частями 62-й армии Сталинградского фронта под командованием маршала Советского Союза Тимошенко. Советские солдаты целых 18 дней ценой своих жизней сдерживали на этой возвышенности части шестой немецкой армии.
Фото администрации Суровикинского района