«Динамо-Синара» в Волгограде примет московский ЦСКА 3 декабря

Ближайшие соперницы бело-голубых, которые в первом круге обыграли «Динамо» в столице 35-18, на данный момент в четырнадцати поединках одержали 11 побед, один раз сыграли вничью с тольяттинской «Ладой» 29:29 и уступили в гостях «Ростов-Дону» (24:26) и «Кубани» (31:32). Но в прошлом туре подопечные известной в прошлом волгоградской гандболистки, а ныне главного тренера армейского клуба Ольги Акопян, взяли реванш у краснодарского коллектива, одолев их в родных стенах - 32:28. ЦСКА идет на втором месте с 23 набранными баллами. Лидирует «Ростов-Дон» — у них 26 очков.
А «Синара» продолжает оставаться на седьмой позиции, заработав к этому моменту 15 очков. Волгоградки преследуют «Ладу» и «Кубань», которые находятся от динамовок на расстоянии одной победы. Выигрышная пятематчевая серия бело-голубых прервалась как раз две недели назад, когда подопечные Олега Кулешова проиграли в гостях новороссийской «Черноморочке» — 25:28. Далее последовал перерыв на сборные.
За ЦСКА ранее выступали нынешние игроки «Динамо» Марина Судакова, Валентина Гончарова и Лада Самойленко. Но последняя травмирована и сейчас восстанавливается после операции. Также отметим, что на этой неделе Наталия Даньшина на правах аренды перешла в «Астраханочку» для получения регулярной игровой практики, которой ей не доставало в последнее время в волгоградской команде.