Спорт

«Динамо-Синара» в Волгограде примет московский ЦСКА 3 декабря

Спорт 02.12.2023 11:33
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02.12.2023 11:33



«Динамо-Синара» в воскресенье, 3 декабря, примет на своей арене в СГЗ «Динамо» действующих чемпионов России - московский ЦСКА. Начало встречи в 15-30 ч. За час до игры начнется традиционная предматчевая программа с выступлением кавер-группы «Найт-Лайф» и чир-клуба «Примо», сообщает V102.RU.
 
Ближайшие соперницы бело-голубых, которые в первом круге обыграли «Динамо» в столице 35-18, на данный момент в четырнадцати поединках одержали 11 побед, один раз сыграли вничью с тольяттинской «Ладой» 29:29 и уступили в гостях «Ростов-Дону» (24:26) и «Кубани» (31:32). Но в прошлом туре подопечные известной в прошлом волгоградской гандболистки, а ныне главного тренера армейского клуба Ольги Акопян, взяли реванш у краснодарского коллектива, одолев их в родных стенах - 32:28. ЦСКА идет на втором месте с 23 набранными баллами. Лидирует «Ростов-Дон» — у них 26 очков.
 
А «Синара» продолжает оставаться на седьмой позиции, заработав к этому моменту 15 очков. Волгоградки преследуют «Ладу» и «Кубань», которые находятся от динамовок на расстоянии одной победы.  Выигрышная пятематчевая серия бело-голубых прервалась как раз две недели назад, когда подопечные Олега Кулешова проиграли в гостях новороссийской «Черноморочке» — 25:28. Далее последовал перерыв на сборные.

 

Несколько гандболисток волгоградского клуба проявили себя за российские команды различных возрастов. Анна Верещак, Софья Васильева и Екатерина Долматова помогли  дважды обыграть сборную Беларуси в Минске. Именно Долматова является лучшим бомбардиром в составе «Синары» в противостояниях с армейским коллективом — 34 гола на её счету.
 
За ЦСКА ранее выступали нынешние игроки «Динамо» Марина Судакова, Валентина Гончарова и Лада Самойленко. Но последняя травмирована и сейчас восстанавливается после  операции. Также отметим, что на этой неделе Наталия Даньшина на правах аренды перешла в «Астраханочку» для получения регулярной игровой практики, которой ей не доставало в последнее время в волгоградской команде.



Кроме того, определился соперник бело-голубых в 1/8 финала Кубка России.  В гостях в декабре подопечные Кулешова сыграют с другим представителем Суперлиги — «Ставропольем».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com и Федерация гандбола России

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