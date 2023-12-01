В Волгограде лодочнику грозит колония за смертельное столкновение с баржей

Перед судом в Волгограде предстанет 49-летний судовладелец, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности пассажиру моторной лодки в результате ЧП на Волге. Напомним, происшествие случилось 2 сентября текущего года на участке акватории реки в Красноармейском районе Волгограда.

По версии следствия, не убедившись в техническом состоянии маломерного судна и наличии топлива, обвиняемый управлял моторной лодкой «Днепр» и двигался со стороны Красноармейского района по направлению протоки Сакля Волго-Ахтубинской поймы.

В какой-то момент ему пришлось заправиться. Остановка произошла в границах основного судоходного хода, что привело к навалу на моторную лодку теплохода «Озерный толкач – 2459» в составе с несамоходными судами (баржами), следовавшего вниз по течению. В результате лодка затонула. Судовладелец смог выбраться на берег, а его пассажир утонул.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.