Под Волгоградом разом уничтожили четыре фугасных авиабомбы

Сегодня, 28 ноября, в Городищенском районе Волгоградской области путем подрыва ликвидировали четыре фугасных авиационных бомбы времен Великой Отечественной войны, передает V102.RU.

По информации ГУ МЧС России по региону, работы выполнял пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Опасные находки были вывезены в безопасное место и уничтожены.





Авиабомбы накануне нашли в ходе земляных работ, которые проводились в в Краснооктябрьском районе Волгограда и в районе поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области.

Всего с начала года в регионе было обнаружено и уничтожено 17 авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области