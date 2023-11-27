Бочаров дал семь поручений в связи с наступлением календарной зимы

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров в связи с наступлением календарной зимы, которая пока будет теплой, призвал этим воспользоваться и комплексно подготовиться к морозам. Как сообщили V102.RU в администрации региона, свои поручения глава региона озвучил на оперативном совещании.

По прогнозам Гидрометцентра, как минимум в ближайшую декаду в Волгоградской области еще сохранится преимущественно теплая погода с положительными температурами наружного воздуха.

- Такая погодно-климатическая ситуация дает нам дополнительную возможность подготовиться к зимнему периоду, принять основные и дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, в плановом порядке завершить строительные и дорожные работы, а также работы по благоустройству, — отметил глава региона.

Губернатор поставил задачи о дополнительных мерах, в том числе профилактических, на дорогах и транспорте, при эксплуатации энергосетей, жилых объектов и объектов жилищно-коммунального комплекса в связи с прогнозируемыми в отдельные дни перепадами температуры, усилением ветровых нагрузок, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега.

По его словам, в целях обеспечения безопасности необходимо:

— принять меры для завершения проводимых дорожных и строительных работ до наступления устойчивых минусовых температур наружного воздуха;

— продолжить обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности на территории Волгоградской области;

— обеспечить выполнение комплекса основных и дополнительных мероприятий по дорожно-транспортной безопасности на улично-дорожных и транспортных объектах Волгоградской области, в том числе работоспособность и готовность дорожной и коммунальной спецтехники к осложненным погодным условиям в зимний период;

— осуществить перевод в полном объеме общественного транспорта, школьных и служебных автобусов на использование шин, приспособленных к безопасной эксплуатации транспорта в зимний период. Рекомендовать провести аналогичную работу предприятиям и организациям Волгоградской области, обратив особое внимание на большегрузный транспорт;

— дополнительное внимание обратить на обеспечение комплексной безопасности при организованных перевозках детей;

— обеспечить на въездах в Волгоградскую область и постах ДПС дополнительный контроль технического состояния и готовности к эксплуатации в зимний период транспортных средств, прежде всего большегрузного транспорта;

— определить и подготовить в муниципальных образованиях области места временных стоянок транспортных средств на случай резкого осложнения погодных условий.

Совместно с подразделениями МЧС, со службами жизнеобеспечения муниципальных образований в регионе пройдут тренировки действий сил и средств при осложнении погодной ситуации на автодорогах Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области