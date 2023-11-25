Спорт 25.11.2023 10:39
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25.11.2023 10:39
Серия товарищеских матчей по волейболу и мини-футболу среди команд Горного института Уральского отделения Российской академии наук (ГИ УрО РАН), ПроТех Инжиниринга и ЕвроХим-ВолгаКалия прошла в ноябре в Котельниково Волгоградской области.
- Проведением этих турниров мы хотели вывести на новый уровень сотрудничество между организациями, укрепить мотивацию к достижению общих целей, повысить личную эффективность сотрудников, - сообщил инициатор соревнований, главный инженер ЕвроХим-ВолгаКалия Илья Поляков. - Безусловно, все эти цели достигнуты. Кроме того, все участники получили огромное удовольствие! Спорт, как ничто другое, помогает снять стресс, наладить дружеские отношения, достичь сплоченности и единения.
В состав двух команд принимающей стороны вошли руководители высшего и первого звена.
- Тенденция к развитию волейбола на Гремячинском ГОКе и в городе Котельниково существенно возросла, когда главные руководители предприятия личным примером показали важность и огромную пользу занятий спортом, - объяснил главный специалист производственного отдела предприятия Владислав Пьяникин. – Организуя и проводя спортивные мероприятия с работниками и членами их семей, в непринужденной атмосфере игры мы создаем совсем иной уровень общения, формируем крепкое сообщество друзей и единомышленников. В городе Котельниково создалось волейбольное сообщество, члены которого активно взаимодействуют друг с другом по самым разным вопросам – как производственным, так и личным.
В турнире по волейболу победила команда Горного института Уральского отделения Российской академии наук, волейболисты ЕвроХим-ВолгаКалия уступили гостям со счетом 3:1. Кубок победителя по волейболу заслуженно отправился в Пермь.
В такой же дружеской и непринужденной атмосфере прошли матчи по волейболу и мини-футболу.
- Из-за большой производственной занятости удалось поучаствовать не всем игрокам, - подвел итоги капитан футбольной команды геологов-маркшейдеров ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Лифшиц. - Но всё же игры прошли отлично! Команда геологов-маркшейдеров по разнице пропущенных и забитых мячей обошла противников в турнире по мини-футболу. ЕвроХим победил ГИ УрО РАН со счетом 6:1, в ничью 3:3 сыграл с ПроТех Инжинирингом. Учитывая, что эта команда выиграла матч с ГИ УрО РАН со счетом 7:3, победа и Кубок геомеханика по общему итогу турнира присуждены команде ЕвроХим-ВолгаКалия.
Результатом и ожидаемым финалом турнира стали не только упорная борьба, заслуженные победы и признания лучших команд, но и хорошая игра, позитивное настроение и дружба коллективов предприятий.
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