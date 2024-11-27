Волгоградец отсудил полмиллиона за оказавшуюся на дороге овцу





Фроловский городской суд Волгоградской области встал на сторону автомобилиста, машина которого пострадала в дорожно-транспортном происшествии с овцой. Как сообщили V102.RU в пресс-службе городского суда, за повреждение иномарки фермеру придется заплатить более полумиллиона рублей.

Установлено, что 18 июля 2024 года на 13-м километре автодороги «Фролово-Дон» владелец автомобиля Opel Astra сбил выскочившее на дорогу животное, в связи с чем был причинен ущерб иномарке. Причиной ДТП стал перегон скота через дорогу в неустановленном для этого месте.

Позже был установлен собственник животного, который был признан виновным в совершении административного нарушения. Сотрудниками ГИБДД был выписан штраф фермеру в размере 800 рублей.

Согласно же заключению экспертизы, стоимость ремонта автомобиля составила 516 973 рублей.

- Суд пришёл к выводу, что собственник животного нарушил правила дорожного движения, допустив выход животного на проезжую часть автомобильной дороги, тем самым не обеспечил соблюдение установленных правил перегона животных. В связи с этим, именно собственник животного, в результате действий которого был причинён вред, должен нести имущественную ответственность, - пояснили в Фроловском городском суде.

С собственника животного в пользу владельца автомобиля взысканы: ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия в размере 516 973 рубля, расходы по оплате производства экспертизы - 10 000 рублей, а также судебные расходы – 25 597 рублей.

Решение не вступило в законную силу.