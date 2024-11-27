



Палласовский районный суд Волгоградской области приостановил производство по уголовному делу в отношении обвиняемого в угоне мужчины в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый был задержан 15 ноября и заключен под стражу. Однако, до судебного разбирательства он подал заявление о заключении контракта с Министерством обороны РФ. Уже 20 ноября суд разрешил провести комиссию с ним для определения пригодности к военной службе.

После прохождения комиссии начальник пункта отбора на службу по контракту направил ходатайство о приостановлении производства и об отмене меры пресечения подсудимому.

- Документами подтверждено, что подсудимый комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, признан годным к военной службе, и принято решение о его приеме на военную службу по контракту. Районным судом принято решение о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимого, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Постановление в законную силу не вступило.