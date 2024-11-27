



Волгоградцев предупредили о новом виде мошенничества с целью хищения денежных средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, мошенники взламывают айфоны под видом установки удаленных из App Store приложений.

Жертвам обещают вернуть на телефон приложения, которые пропали из онлайн-магазина приложений. Для этого просят зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные.

После входа в чужой аккаунт, телефон блокируется. Далее мошенники требуют большую сумму денег за разблокировку смартфона владельца.

В полиции просят не поддаваться уловкам мошенников и не заходить в чужой iCloud.