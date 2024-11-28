В Волгограде полиция разыскивает пропавшего из больницы подростка





В Волгограде полиция просит местных жителей помочь в поиске подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», 16-летний молодой человек исчез 27 ноября из больничного отделения в Красноармейском районе.

- Глинский Борис Алексеевич, 2007 года рождения, находясь на стационарном лечении, самовольно покинул медучреждение Красноармейского района. Приметы подростка: рост — 165 см, волосы темно-русые, глаза карие. Одет: серая кофта, черные шлепки, черные штаны, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, горожане, владеющие информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, могут обратиться в дежурную часть райотдела полиции по номерам: 8 (8442) 93-76-53; 8 (8442) 62-40-20. Также поделиться информацией можно, обратившись в дежурную часть управления МВД России по Волгограду 8 (8442) 93-01-11 или же напрямую к инспектору по делам несовершеннолетних +79176432004.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области