







Новогодние каникулы — самые долгожданные и волшебные выходные в году, которые начинают планировать всей семьей задолго до их наступления. Тем, кто хочет прекрасно провести эти праздники в Волгоградской области, подарить родителям и ребенку отдых с пользой для здоровья, санаторий «Ахтуба» открыл бронирование и предлагает варианты с 10 декабря по 31 января с приятными скидками.

Уникальная атмосфера праздника

«Ахтуба» — это современный санаторий в Волжском, расположенный в живописном месте на берегу Ахтубы. Близость реки, свежий воздух и удивительная природа создают все условия для уютного зимнего отдыха вдали от шумного города.

В холодное время года, когда организм нуждается в дополнительной заботе, санаторий предлагает гостям уникальную возможность восстановить силы, укрепить иммунитет и погрузиться в атмосферу снежной сказки, наслаждаясь свежим воздухом, лечебными процедурами и высоким уровнем сервиса.

Современное медицинское оборудование для различных видов лечения и оздоровления, квалифицированный медицинский персонал, красивая территория с собственной парковкой, разнообразные развлекательные и экскурсионные программы, теплая сауна и бесплатный Wi-Fi – все это будет способствовать хорошему и полноценному отдыху всех членов семьи.









Не получается выбраться на каникулы всем вместе? Можно подарить путевку в санаторий пожилым родителям, которые с удовольствием проведут это время с внуками, наслаждаясь разнообразными программами лечебных процедур и укрепляя свое здоровье. Для них такой отдых позволит по-настоящему насладиться праздниками, не беспокоясь о бытовых мелочах.

Для юных гостей в санатории предусмотрены развлекательные программы и специальные оздоровительные процедуры. Например, можно выбрать кислородные коктейли и ингаляции, которые помогут детям забыть о сезонных простудах, или запланировать посещение спелеокамеры (соляной пещеры), где ребенок сможет почувствовать себя в волшебной стране.

Для каждого пациента независимо от возраста составляется индивидуальный план санаторно-курортного лечения в соответствии с пожеланиями и рекомендациями врача.

Комфорт, забота и восстановление

В программу пребывания в санатории «Ахтуба» входит проживание в комфортном номере, трёхразовое питание и лечение вместе с консультациями врачей: терапевта, физиотерапевта, невролога, стоматолога и других профильных специалистов.

Оздоровительные программы в санатории работают круглый год, включая праздничный период. Лечебные ванны, массажи, светолечение, электролечение и магнитотерапия помогут снять накопившееся за год напряжение и восстановить силы. Природные ресурсы, такие как солевые, хвойные и бишофитовые ванны и грязелечение укрепят иммунитет и улучшат общее самочувствие при различных заболеваниях.

Свежий воздух и спокойная обстановка также играют важную роль. Вместо шумной городской суеты гости санатория проводят время на природе, наслаждаясь тишиной заснеженных пейзажей. Прогулки на свежем воздухе, лечебная гимнастика и кислородные коктейли после занятий спортом помогут поддержать здоровье, повысить настроение и нормализовать сон.









В числе уникальных процедур, доступных в санатории «Ахтуба»: бальнеолечение, магнитотерапия, светолечение, аэрофитотерапия и диетотерапия для тех, кто мечтал сбросить лишнее к новому году. А также спелео-климатическая камера и магнитотерапия, которая положительно влияет на нервную систему, повышает работоспособность и общий тонус организма.

Сочетать праздник с отдыхом в санатории и разнообразными СПА-процедурами — это особое удовольствие. В то время как в обычной городской суете предновогодние дни часто связаны с хлопотами, здесь можно полностью расслабиться и начать год полными сил и здоровья.

скидка 50% детям до 14 лет. Ознакомиться с форматами проживания в санатории «Ахтуба», комплексом процедур и забронировать даты можно на официальном сайте и по телефону 8(8443) 34-20-32, 8-937-535-50-25. При приобретении путевки на 14 дней действует

Адрес: Волжский, ул. Набережная, 2Д.

Телефон: 8(8443) 34-20-32, 8(937) 535-50-25.