Под Волгоградом на саратовской трассе иномарка протаранила фуру MAN





28 ноября в Дубовском районе Волгоградской области столкнулись фура и легковой автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло ранним утром на участке трассы Р-228 вблизи райцентра.







- В 05:50 на 651 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП с участием автомашин Kia Rio и MAN, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, столкновение с припаркованным на обочине грузовиком совершил водитель легкового автомобиля. Последний получил наиболее серьёзные повреждения.

В результате аварии водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи. В аварии также пострадал и 31-летний пассажир иномарки. Он был доставлен медиками в одну из ближайших больниц.

Отметим, все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют специалисты Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Движение на данном участке федеральной автотрассы осуществляется в обычном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области