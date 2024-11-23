Сегодня, 23 ноября, по итогам открытого голосования делегатов отчетно-выборной Конференции Всероссийской федерации легкой атлетики новым председателем ВФЛА единогласно избран Петр Фрадков, передает V102.RU. Его кандидатура, напомним, в октябре текущего года, была выдвинута от Волгоградской области.

Петр Фрадков избран председателем ВФЛА на четырехлетний срок. На протяжении последних двух лет он был председателем Попечительского совета ВФЛА.

Делегаты отчетно-выборной Конференции также избрали Исполнительный комитет федерации в составе девяти человек:

- Петр Фрадков;

- Юрий Борзаковский;

- Ирина Привалова;

- Рафаил Карманов;

- Евгений Ревенко;

- Дмитрий Павлов;

- Илья Галаев;

- Рубен Бегунц;

- Юрий Чечун.

В состав Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА вошли:

- Семен Михайлов;

- Сергей Сухинин;

- Денис Гордиенко.

Председателем КРК стал Семён Михайлов.

Фото: ВФЛА / t.me