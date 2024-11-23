Сегодня, 23 ноября, по итогам открытого голосования делегатов отчетно-выборной Конференции Всероссийской федерации легкой атлетики новым председателем ВФЛА единогласно избран Петр Фрадков, передает V102.RU. Его кандидатура, напомним, в октябре текущего года, была выдвинута от Волгоградской области.
Петр Фрадков избран председателем ВФЛА на четырехлетний срок. На протяжении последних двух лет он был председателем Попечительского совета ВФЛА.
Делегаты отчетно-выборной Конференции также избрали Исполнительный комитет федерации в составе девяти человек:
- Петр Фрадков;
- Юрий Борзаковский;
- Ирина Привалова;
- Рафаил Карманов;
- Евгений Ревенко;
- Дмитрий Павлов;
- Илья Галаев;
- Рубен Бегунц;
- Юрий Чечун.
В состав Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА вошли:
- Семен Михайлов;
- Сергей Сухинин;
- Денис Гордиенко.
Председателем КРК стал Семён Михайлов.
Фото: ВФЛА / t.me