Общество

Суд обязал облздрав отремонтировать древнюю больницу в Волгограде

Общество 28.11.2024 10:17
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28.11.2024 10:17


На ремонт одной из самых старых больниц Волгограда суд дал региональному комитету здравоохранения полгода. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом для проведения проверки стало неудовлетворительное техническое состояние корпусов ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1», что нарушает права пациентов на качественное получение медпомощи. 
- Данные объекты возведены в период 1960-1966 гг. При этом капитальный ремонт производился лишь в 2000 году в боксированном отделении. В помещениях корпусов инфекционной больницы выявлены многочисленные дефекты стен, полов (отсутствие плитки), в ненадлежащем состоянии находится система отопления и т.д., - пояснили в облпрокуратуре.
Надзорный орган направил  иск с побуждением отремонтировать медучреждение. Решением Кировского районного суда  Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Чиновники облздрава должны после вступления решения суда в законную силу принять меры к его исполнению в течение 6 месяцев. 
Судебный акт в законную силу не вступил. 

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