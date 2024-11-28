Рыбак пропал без вести в Волгоградском водохранилище





В Быковском районе Волгоградской области организована проверка по факту безвестного исчезновения работника рыболовецкой компании. Как сообщает V102.RU, 27 ноября рыбак во время работы выпал из судна в акватории Волгоградского водохранилища.

Установлено, что мужчина работал в организации, специализирующейся на промышленной добыче водных ресурсов. Накануне днем во время установки сетей для вылова рыбы работник выпал из лодки и скрылся под водой. Очевидцем случившегося стал его напарник, который и сообщил о произошедшем в спасательную службу.

- В настоящее время на месте продолжают работать следователи. С привлечением водолазов МЧС осуществляются поисковые мероприятия. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия, а также обнаружения пропавшего мужчины, - рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.