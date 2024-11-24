Спорт

«Ротор» 24 ноября встретится дома с прямым конкурентом «Нефтехимиком»

Спорт 24.11.2024 07:22
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24.11.2024 07:22



Волгоградский «Ротор» сегодня, 24 ноября, дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 20-ом туре Первой лиги. Начало матча на «Волгоград Арене» в 15-00 ч., сообщает V102.RU.
Ближайшие соперники в своих прошлых играх выдали результативные встречи. Напомним, команда Дениса Бояринцева 16 ноября провела лучший матч в сезоне на выезде против владикавказской «Алании». Поединок, проходивший в Грозном, в прямом эфире не смогли увидеть зрители из-за технических проблем, которые возникли во время матча на местном стадионе. Но сине-голубые компенсировали отсутствие трансляции болельщикам уверенной победой со счетом 3:1 и красивыми голами в своем исполнении. 
Более того, волгоградцы практически решили все вопросы о победителе противостояния еще по итогам первого тайма благодаря трем оформленным мячам, авторами которых стали Тимур Касимов, Дмитрий Лаврищев и Михаил Мальцев. Владикавказский коллектив «размочил» счет лишь в самой концовке матча — отличился Алан Багаев. Несмотря на пропущенный гол, «Ротор» одержал важнейшую выездную викторию и улучшил турнирные перспективы.
Отметим, что в составе гостей в победной игре отсутствовали Дмитрий Прищепа, сыгравший за сборную Беларуси в Лиге наций, и Иван Пяткин, принявший участие в турне по Бразилии с молодежной сборной России. Оба игрока уже вернулись в расположение клуба и готовятся к сегодняшнему матчу. Что касается турнирной ситуации, то после успеха в Грозном в активе волгоградского клуба 26 очков и восьмое место в таблице на данный момент.
«Нефтехимик» в прошлом туре на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с одним из главных фаворитов нынешнего сезона — тульским «Арсеналом». Примечательно, что дубль в этой игре в составе нижнекамцев оформил экс-нападающий «Ротора» Рашид Магомедов. 27-летний форвард в 2023 году провел 14 встреч за волгоградцев, в которых забил три гола. В зимнее межсезонье Магомедов расторг контракт с «Ротором», после чего перешел в «Нефтехимик» на правах свободного агента. 
Нижнекамский клуб занимает 12-ю позицию, заработав 23 балла. Напомним, в первом круге коллектив из Республики Татарстан под руководством главного тренера Кирилла Новикова дома обыграл «Ротор» со счетом 1:0 благодаря единственному голу Cултана Джамилова. С тех пор «Нефтехимик» провел 15 матчей в Первой лиге, в которых выиграл всего лишь дважды — у московской «Родины» (2:1) и ярославского «Шинника» (1:0).
«Ротор» на «Волгоград Арене» в сезоне 23-24 одержал две победы — над калининградской «Балтикой» (2:0) и «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:0). Для самой посещаемой команды всего турнира такая статистика игр на своем поле не может считаться успешной. Поэтому настал момент для «Ротора», чтобы выиграть дома и порадовать родные трибуны, отблагодарив фанатов за преданную поддержку по ходу всей первой части сезона. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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