В Волгограде потушили пожар в расселенном доме на ул. Титова





В Краснооктябрьском районе Волгограда в расселенном доме №9 по улице Титова ликвидировали возгорание. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧ России по Волгоградской области, справиться с огнем, охватившим 40 квадратных метров, удалось к 19:49 ч.

Ранее сообщалось информагентством, что первыми заметили пожар в расселенном здании местные жители. По словам волгоградцев, примерно в 18:00 они услышали хлопок, после чего увидели густой дым. При этом отметим, что дом после происшествия в апреле 2023 года был отрезан от газа.

К данному часу очаг возгорания ликвидирован. Жителям близлежащих домов ничего не угрожает.

Фото: Волгоград / t.me