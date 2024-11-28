Происшествия

В Волжском спасают попавшую под трамвай 16-летнюю девушку

Происшествия 28.11.2024 10:01
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28.11.2024 10:01


Происшествие случилось накануне в Волжском. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 27 ноября под колесами трамвая оказалась 16-летняя девушка, переходившая пути напротив строения №37 по ул. Горького в старой части города. 
Подростка госпитализировали. В облздраве пояснили, что пострадавшую доставили в ГКБ №1 Волжского. Ее состояние оценивается как тяжелое. Пациентка получает необходимую помощь.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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