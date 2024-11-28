Общество

«Да кому оно надо?»: «золотые» ценники на икру распугали волгоградских покупателей

Общество 28.11.2024 08:02
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28.11.2024 08:02


В Волгограде отмечают значительное снижение покупательской активности возле прилавков с красной икрой. По информации продавцов, спрос на этот продукт продолжает снижаться даже несмотря на приближение новогодних праздников. Не спасает ситуацию и сдерживание цен, рост которых прогнозировали месяцем ранее. 

– Прилавки с икрой мы между собой теперь называем музейными, – шутит продавец отдела одного из ТЦ в центре Волгограда. – Люди подходят, рассматривают товар и ценники, после чего разворачиваются и молча уходят. Не все, конечно, молча – порой приходится слышать и крепкие фразы, выражающие досаду.  

Напомним, как сообщалось ранее, к Новому году стоимость килограмма красной икры, по прогнозам экспертов, должна была перевалить за 10 тысяч рублей. На деле это уже произошло – на отдельных прилавках в сетевых магазинах за 120 граммов деликатеса просят от 1500 рублей.  


Самый бюджетный вариант, 95-граммовая банка красной икры, отпускается ритейлерами по 699, 799 и 899 рублей, как и месяцем ранее. Если вы все же хотите полакомиться дальневосточным деликатесом, то 200 граммов продукта вам обойдется в 2699 и даже 3299 рублей.  

К слову, вид ценников вызывает у покупателей не только изумление, но и раздражение.

– Только посмотрите на эти их "99 рублей" в хвосте четырехзначных чисел, – вздыхает покупательница в сетевом магазине. – Скинули рубль. Чтобы народ не злить?  

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