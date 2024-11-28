В Средней Ахтубе экскаватор ушёл под землю во время сноса МКД





В Волгоградской области на территории Средней Ахтубы произошло ЧП во время сноса МКД. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, под землю ушёл экскаватор.

- Машина сносила двухэтажный аварийный дом. Во время работ в том числе обнажилось и основание здания. В какой-то момент экскаватор не удержал баланс и фактически нырнул в подвал. Лишь благодаря реакции водителя машине удалось опереться ковшом и приостановить дальнейшее падение, - рассказал журналистам один из очевидцев событий.

Отметим, выручить автомобиль из ловушки удалось лишь благодаря подоспевшей помощи.

Фото и видео: Подслушано Средняя Ахтуба / vk.com