Общество

Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам

Общество 28.11.2024 11:00
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28.11.2024 11:00


Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые во время службы были иностранными гражданами. Как сообщает V102.RU, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законопроект предполагает, что военнослужащие по контракту, которые в период прохождения военной службы были иностранными гражданами, а также продолжительность службы которых достигла 20 лет и более, либо подлежащие увольнению по достижению предельного возраста пребывания, становятся нуждающимися в жилье. 

Если же военный одновременно являлся военнослужащим иностранного государства, их общая продолжительность службы в целях признания нуждающимися в жилплощади будет рассчитываться как 2 дня военной службы за 1 день службы после окончания указанного периода. 

Определяется и порядок включения таких военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы, а также порядок расчета им накопительных взносов за весь период службы по контракту. 

Закон вступил со дня его официального опубликования. 

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