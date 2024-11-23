Спорт

Волгоградец стал двухкратным победителем Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Спорт 23.11.2024 12:17
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23.11.2024 12:17


Уроженец города Волжского Волгоградской области Данил Положенцев выиграл две золотые медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает V102.RU.

Национальный турнир в Краснодаре, закрывавший очередной отечественный сезон, собрал в общей сложности больше 100 сильнейших участников почти из 30 регионов нашей страны. Канонисты разыграли всего семь комплектов наград в лодках-одиночках на дистанциях 2000, 5000 и 10000 метров. 24-летний Данил Положенцев, являющийся воспитанником тренера Дмитрия Петрова, представлял на соревнованиях одновременно Волгоградскую и Ульяновскую области.

Впервые на кубковом турнире Данил праздновал успех в гонке на 2000 метров, показав чемпионское время: 8 минут 59,314 секунды. Серебряным призером стал представитель Свердловской области Даниил Сероштан (09:08.839) и бронзовым —  Юрий Макаров из тверского региона (09:11.205).

Кроме того, накануне, 22 ноября, Положенцев подтвердил свой класс, выиграв заезд на большей дистанции — 10000 метров. Волжанин лишь на секунду оказался быстрее башкирского гребца Романа Ерлинекова. Третьим к финишу пришел Сергей Немов, представляющий одновременно Республику Башкортостан и Рязанскую область.

Таким образом, Данил Положенцев к добытому в прошлом году золоту чемпионата России в каноэ-одиночке на олимпийском отрезке 1000 метров в свою коллекцию наград добавил две победы на Кубке России в столице Кубани, на позитивной ноте завершив сезон 2024 года.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

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