



Дзержинский районный суд Волгограда встал на защиту местного жителя, чей Toyota Land Cruiser вышел из строя от некачественного топлива. Как сообщили V102.RU в суде, ООО «Трансферт» заплатит автовладельцу более миллиона рублей.

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что 2 декабря прошлого года дочь владельца иномарки заправилась топливом марки АИ-92 на автозоправочной «Русойл-101». Однако, дальше АЗС внедорожник не поехал – заглохший автомобиль пришлось эвакуировать в автосервис.

При проведении диагностики автомобиля было выявлено, что в топливный бак попала вода и песок, которые впоследствии привели к замене свечей зажигания и очистке топливного бака. Также установлено, что к поломке привело именно некачественное топливо.

Сообщается, что претензия волгоградца, направленная в адрес ООО «Трансферт», осталась без внимания. В итоге житель Волгограда решил отстоять права в суде и не прогадал – в общей сложности судом взыскано с компании, владеющей АЗС, более миллиона.

- В пользу мужчины взысканы: сумма причиненного ущерба в размере 298 248 рублей, расходы на оплату работ - 11 478 рублей, стоимость расходных материалов - 8 622 рублей, покупка запасных частей для ремонта - 11 000 рублей, расходы на покупку топливного насоса, топливного бака, ремонтные работы 263 148 рублей, штраф - 149 124 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 298 248 рублей с 28.01.2024 по день фактической уплаты денежных средств, - сообщили в пресс-службе суда Дзержинского района.

Решение вступило в законную силу.