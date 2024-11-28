Общество

«Переключились и на кошек»: в поселке Волгограда продолжается массовая травля животных

Общество 28.11.2024 10:36
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28.11.2024 10:36


В поселке Горьковском в Советском районе Волгограда местные жители снова обнаружили несколько мертвых животных. Как рассказали V102.RU читатели, теперь помимо уличных собак неизвестные начали травить и кошек. Самой страшной находкой для волгоградцев стал выводок мертвых котят. 



– На следующий день после обращения в вашу редакцию, 15 ноября, подросток обнаружил еле живую нашу дворовую любимицу - Лису. Я была в клинике с ней до самого конца. Спасти ее, к сожалению, не удалось, – рассказала жительница поселка Анастасия. 

В этот день это была не последняя новость о гибели животных. После выяснилось, что в том же дворе, где постоянно погибают отравленные собаки, нашли еще несколько мертвых котят и кошку. Волгоградка отмечает, что животные также скончались без видимых причин насильственной смерти. 

– Прямо неподалеку от детского сада дети в этот же день обнаружили трех мертвых котят, а в нескольких метрах от них еще и кошку. Понятное дело, что их также отравили, как и травят всех наших собак, тем же препаратом «Изониазид», – уверены местные. 


Волгоградцы продолжают полагать, что виновник живет где-то неподалеку, поскольку всех животных находят в одном и том же дворе на улице Волгоградской. 

– Мы стали замечать разбросанную по двору еду. Если видим, сразу же стараемся ее утилизировать. Поскольку уже не первый раз находим отравленные лакомства. Снова написали заявление в полицию, пока реакции никакой. Куда нам обратиться, чтобы остановить массовый мор, мы уже и не знаем, - подытоживают отчаявшиеся люди. 

Напомним, массовый мор, по словам жителей поселка, начался еще в 2020 году и продолжается по сей день. Причем, травля животных происходит только в определенные месяцы в году - март, июль и ноябрь.  За эти четыре года от изверга пострадало в общей сложности около 25 беспризорных собак и пять хозяйских питомцев. Из них удалось спасти всего лишь восемь.

А недавно на улице Воронежская в этом же поселке проехавший на автомобиле мужчина выбросил из окна автомобиля отраву, после чего в страшных судорогах погибли три собаки. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, несмотря на зафиксированные уличной камерой кадры.

Фото и видео: читатели V102.RU 

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