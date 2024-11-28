Экономика

«Идем на трамвай?»: в Волгоградской области новые цены на бензин поразили воображение

Экономика 28.11.2024 08:20
0
28.11.2024 08:20


Новый виток цен на автомобильное топливо зафиксировал в Волгоградской области Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, за последнюю неделю АИ-92 подорожал  на 23 копейки, на столько же - АИ-95.
АИ-98 стал стоить больше на 35 копеек. Теперь средняя стоимость литра этого вида бензина составляет 79,87 рубля. Еще немного, и цена на АИ-98 преодолеет планку в 78 рублей. 
Продолжает заметно дорожать и дизтопливо. За неделю цена на него выросла на 30 копеек – до 65,75 рубля. 
Постоянный и заметный рост цен на автомобильное топливо  нервирует владельцев автомобилей. Некоторые признаются в соцсетях, что уже делают выбор в пользу общественного транспорта из-за роста цен на бензин, запчасти и ремонт автомобилей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.11.2024 17:10 Реклама
Экономика 27.11.2024 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2024 09:19 Реклама
Экономика 27.11.2024 09:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 18:09
Экономика 26.11.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2024 17:34 Реклама
Экономика 26.11.2024 17:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 16:25 Реклама
Экономика 26.11.2024 16:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 11:19
Экономика 26.11.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2024 09:18 Реклама
Экономика 26.11.2024 09:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 07:32
Экономика 26.11.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.11.2024 12:24
Экономика 24.11.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.11.2024 17:17 Реклама
Экономика 22.11.2024 17:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2024 13:48
Экономика 22.11.2024 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2024 12:39 Реклама
Экономика 22.11.2024 12:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2024 06:44
Экономика 22.11.2024 06:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2024 17:02 Реклама
Экономика 21.11.2024 17:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2024 11:21 Реклама
Экономика 21.11.2024 11:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:43
Билайн поможет скоротать долгие зимние вечера в 32 поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
Рыбак пропал без вести в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом на саратовской трассе иномарка протаранила фуру MANСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Средней Ахтубе экскаватор ушёл под землю во время сноса МКДСмотреть фотографии
11:00
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникамСмотреть фотографии
10:54
На «Волгоград Арене» 1 декабря прозвучат аплодисменты в память о Юрии КушнарёвеСмотреть фотографии
10:36
«Переключились и на кошек»: в поселке Волгограда продолжается массовая травля животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Суд обязал облздрав отремонтировать древнюю больницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Бронирование открыто: где отдохнуть в Волгоградской области с детьми с пользой для здоровьяСмотреть фотографии
10:01
В Волжском спасают попавшую под трамвай 16-летнюю девушкуСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде полиция разыскивает пропавшего из больницы подросткаСмотреть фотографии
08:56
Бастрыкин поручил забрать дело о наезде на многодетную волгоградку у полицииСмотреть фотографии
08:32
На улице Штеменко в Волгограде потушили ларекСмотреть фотографии
08:20
«Идем на трамвай?»: в Волгоградской области новые цены на бензин поразили воображениеСмотреть фотографии
08:02
«Да кому оно надо?»: «золотые» ценники на икру распугали волгоградских покупателейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде депутаты решили поощрить городских чиновников на 25 млн рублейСмотреть фотографии
06:57
Миллион отсудил владелец внедорожника за бензин с песком на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцев предупредили о новом виде мошенничестваСмотреть фотографии
21:15
Органам власти в России разрешат засекречивать информацию о работеСмотреть фотографии
20:24
В Волгограде потушили пожар в расселенном доме на ул. ТитоваСмотреть фотографии
20:23
Волгоградец отсудил полмиллиона за оказавшуюся на дороге овцуСмотреть фотографии
20:03
В Волгоградской области угонщик избежал наказания, подписав контракт с МинобороныСмотреть фотографии
19:22
Хлопотные парковки и снос самостроя: в Волгограде глава Центрального района отчиталась о трудахСмотреть фотографии
19:20
Водителей предупредили о сильном снегопаде на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде вспыхнул пожар в расселенном после взрыва доме на ул. ТитоваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
Фонд «Экология» РСХБ и «Русское географическое общество» благоустроили святой источникСмотреть фотографии
17:36
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ и ОГЭ для поступающих в колледжиСмотреть фотографии
17:10
Волгоградцы стали чаще посещать криптобиржи на фоне роста курса биткоинаСмотреть фотографии
16:26
Последние в 2024 году бесплатные электрички назначили в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:18
Белорусская делегация назвала передовым опыт организации школьного питания в ВолгоградеСмотреть фотографии
 