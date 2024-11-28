Общество

В Волгограде депутаты решили поощрить городских чиновников на 25 млн рублей

Общество 28.11.2024 07:37
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28.11.2024 07:37


27 ноября в Волгоградскую городскую думу внесены поправки к городскому бюджету на 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», документ перераспределяет траты властей. Часть средств предлагается направить на поощрение муниципальных чиновников.

Согласно распределению безвозмездных поступлений из областной казны, в 2024 году предусмотрены расходы в размере 25,5 млн рублей «на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти».

Какое количество управленцев и за достижение каких конкретно показателей будут удостоены финансового бонуса – в документе не уточняется.

Отметим, ранее поправки в бюджет Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вносились 24 июля 2024 года. В соответствующей редакции траты на премирование сотрудников администрации предусмотрены не были.

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