В Волгограде расчистили дороги для общественного транспорта

Расследования 24.11.2023 08:16
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24.11.2023 08:16
До начала утреннего часа пик комбинированные дорожные машины обработали основные городские магистрали в городе. В ночь с 23 на 24 ноября в Волгограде выпал первый снег и в это же время техника вышла на городские магистрали. В южной части города на дороги наносится песко-соляная смесь, в северной, ориентируясь по погодным условиям, рабочие применили раствор бишофита, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.
Наутро проезд обеспечен по всем магистралям, по которым проходят опорные маршруты общественного транспорта, заверили в мэрии. Также коммунальные службы вручную и с помощью средств малой механизации проводят уборку от снега тротуаров и других пешеходных зон.
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