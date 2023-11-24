Экология

Семеро волгоградцев завоевали спецпризы детско-юношеской премии Росприроднадзора

Экология 24.11.2023 08:44
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24.11.2023 08:44


Специальные призы и награды международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» завоевали семеро жителей Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям, победителей третьего сезона премии назвали накануне в Москве.

Специальный приз от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой получил 16-летний Леонид Акимов из поселка Иловля. Школьник современно и с юмором обыграл проблему утилизации отходов и представил удобный способ фиксации, контроля и ликвидации проблемных мест.

Еще одного спецприза удостоена творческая заявка 14-летней Ольги Хаценко из Николаевска. Она предлагает в своем городе создать экологическую тропу на набережной «Белый берег». Также специальные призы премии получили 9-летний Гордей Орлов из города Камышин, 13-летний Ефим Чипинов из Волгограда, 17-летняя Анна Новохатская из поселка Линево, 14-летняя Алена Кузнецова из Волгограда и 30-летняя Александра Чумаченко из Урюпинска.


Всего из Волгоградской области поступили 1283 заявки. В этом году участие в премии приняли дети и взрослые из всех 89 регионов России. За три года существования проекта общее количество работ превысило 130 тысяч, заявки пришли из 70 стран мира со всех пяти континентов.  

Ежегодная премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» была учреждена 31 марта 2021 года. Она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Призерам и победителям дарят смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и денежные сертификаты. 

Кроме того, все победители, призеры и лауреаты-обладатели спецпризов третьего сезона премии получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы. Баллы предоставляют более 20 высших учебных заведений страны.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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