Спорт

Волейболистки «Волжаночки» с переменным успехом отыграли в Таганроге

Спорт 22.11.2023 14:12
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22.11.2023 14:12


Волейболистки «Волжаночки-GRASS» в Таганроге завершили третий тур Высшей лиги «Б» с двумя победами и двумя поражениями, сообщает V102.RU.
 
Подопечные Александра Чернова открывали очередной этап матчем с «Брянском». В первом сете борьбы не получилось. Команда провалила начало и проиграла 10:25. Однако затем игра стала равной. В двух оставшихся партиях у волгоградок были все возможности праздновать успех, но в самой концовке не хватило совсем немного везения. Соперницы выиграли на тай-брейке (26:24) и финальный сет также остался за брянским коллективом — 25:23.
 
На следующий день «Волжаночка» встречалась с аутсайдером турнира — «Воронежем». Если на старте проблем у наших спортсменок особо не возникало и они спокойно контролировали ситуацию на площадке — 25:14 и 25:15, то вот в заключительном отрезке оппонентки навязали сопротивление и до последнего держали в напряжении бело-зеленых, которые рано расслабились и уверовали в победу раньше времени. Но все же в нужный момент сказался класс волгоградских волейболисток и они взяли сет 25:23, а вместе с ним выиграли с общим счетом 3:0, одержав первую викторию в этом туре.
 
В третьем поединке «Волжаночке» cнова противостоял «Брянск». Более опытные и мастеровитые на данный момент соперницы повторно показали свое превосходство и разгромили наш клуб 3:0 (25: 12, 25:13 и 25:18). Реабилитировались подопечные Чернова во второй игре с «Воронежем», в котором не оставили шансов оппоненткам и обыграли их по партиям - 3:0.
 
Перед четвертым туром, который будет для волгоградского клуба домашним, «Волжаночка», набравшая 12 очков, занимает шестое место в группе из восьми команд. 9 и 10 декабря бело-зеленые примут в Волжском «Красные крылья» из Таганрога, находящихся строчкой ниже нашего коллектива с семью набранными баллами.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото Федерации волейбола Волгоградской области

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