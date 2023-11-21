Главный инженер и мастер участка транспортной компании в Волгограде предстанут перед судом после того, как слесарь-ремонтник получил тяжелую травму на рабочем месте, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчины частично признали вину по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы.

По материалам дела, 3 октября 2022 года в нарушении требований охраны труда они допустили к выполнению работ слесаря-ремонтника без проведения предварительного инструктажа. В результате мужчина стал распиливать металлическую бочку из-под ГСМ и получил травму в виде открытого перелома правой ноги. Было установлено, что его здоровью нанесен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд.