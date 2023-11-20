Экономика

Волгоградские налоговики подвели итоги работы и наградили сотрудников

Экономика 20.11.2023 18:40
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20.11.2023 18:40


Налоговые органы Волгоградской области на заседании коллегии подвели итоги работы за 10 месяцев текущего года и отметили лучших сотрудников ведомственными наградами в честь Дня работника налоговых органов, сообщили V102.RU в УФНС России по региону.

Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов отметил, что на протяжении последних лет Волгоградская область занимает лидирующие позиции по всем основным показателям деятельности службы. 

В январе-октябре 2023 года поступления налоговых платежей в бюджет РФ выполнены в полном объеме. Так, в консолидированный бюджет Волгоградской области от всех налогоплательщиков поступило 112,4 млрд рублей налоговых платежей, темп роста составил 18%. Принятые на 2023 год бюджетные назначения по администрируемым доходам за отчетный период исполнены более чем на 84%.

Основными источниками поступлений стали:

- налог на прибыль, объем поступлений по которому составил 35,6 млрд рублей с темпом роста 23,5%;

- налог на доходы физических лиц, поступления по которому превысили 38 млрд рублей при темпе роста 18,6%;

- акцизы на нефтепродукты, поступления по которым составили 14,7 млрд рублей с темпом роста 12,6%;

- имущественные налоги физических лиц, поступления по которым составили 11,9 млрд рублей с темпом роста 27,4%;

- специальным режимам налогообложения, поступления по которым составили 9,9 млрд рублей с темпом роста 12,7%.

На коллегии прозвучало, что достигнуты хорошие показатели в работе по погашению налогоплательщиками - физическими лицами задолженности в бюджет. С начала года она уменьшилась на 693 млн рублей или на 41 %.

Продолжается активная работа с налогоплательщиками в отношении которых введены или планируются ввести процедуры банкротства. Так, в рамках согласительных процедур в бюджет поступило 367,6 млн.рублей с темпом роста 53%.

В результате работы налоговых органов по легализации заработной платы более 3,7 тысячи работодателей повысили оплату труда. Сумма дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц составила 80,5 млн рублей, страховых взносов – 185,7 млн рублей.

По показателю «чистота среды» УФНС по региону занимает первое место в рейтинге среди всех управлений в РФ. По состоянию на 5 ноября текущего года удельный вес суммы расхождений в общей сумме налоговых вычетов, составил 0,02%.

В Волгоградской области продолжается тренд к снижению количества выездных налоговых проверок, что обусловлено самостоятельным уточнением налоговых обязательств организациями и предпринимателями. Так, за отчетный период налогоплательщиками региона представлены уточненные налоговые декларации и дополнительно перечислено в бюджет порядка 1 миллиарда рублей.

Роман Иванов выразил благодарность коллективу за добросовестный труд и преданность делу и подчеркнул, что нужно продолжать сохранять темп работы. 

В завершении коллегии сотрудникам налоговых органов Волгоградской области вручено более 50 ведомственных наград, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.

Фото: УФНС России по Волгоградской области

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