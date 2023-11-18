Спорт

Перед матчем Россия-Куба в Волгограде споют Иракли Пирцхалава и Василий Герелло

Спорт 18.11.2023 20:11
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18.11.2023 20:11


Эстрадный и оперный певцы выступят в Волгограде 20 ноября перед матчем сборных России и Кубы. Как сообщили V102.RU в администрации региона, певец Иракли Пирцхалава споет ставший уже легендарным хит «Лететь», а солисту Мариинского театра Василию Герелло предстоит вживую исполнить российский гимн.

В концертной программе также выступят 180 танцоров волгоградских хореографических коллективов, подготовлено световое и лазерное представление. Перед построением команд на поле традиционно вынесут 50-метровые копии игровых футболок сборных России и Кубы.

За несколько часов до начала матча также будет много интересного: мастер-классы по латинским танцам, работа фотозон, игра между болельщиками сборных, встреча с легендами сборной России.

Основная программа с «Кубинским колоритом» стартует в 16:30. Все желающие смогут постичь азы латинских танцев, нарисовать яркие плакаты в поддержку сборных команд, украсить себя и своих близких аквагримом, сделать фото на память в стилизованных фотозонах. 

- Возле запасного поля развернут специальный шатер. Там болельщиков встретят легенды сборной России: Евгений Алдонин, Денис Глушаков, Александр Самедов, Павел Погребняк, Дмитрий Сычев и Валерий Есипов. Звездные гости раздадут фото со своими автографами, - сообщили в администрации региона.

В рамках программы «Футбол спасает», которую РФС реализует совместно с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и ДоброFON, у стадиона установят шатер отряда, где волгоградцы и гости города получат полную информацию о работе добровольцев, а также смогут записаться в волонтеры. Более того, на табло стадиона и на led-экранах у кромки поля покажут ориентировки на пропавших людей из Волгоградской области, которых в настоящее время ищут родственники.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в 19:30 на стадионе «Волгоград Арене». В настоящее время продано уже 36 тысяч билетов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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